Течове и пукнатини по историческата сграда на Народното събрание в София. За това алармира кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков.

Пред сградата са поставени ограничителни ленти заради падаща мазилка и риск за преминаващите граждани. Мерките са взети по предписание на Трайков.

„Първата част от предписанието за незабавно обезопасяване е изпълнена под някаква форма. Ако се установи по-сериозна опасност, може да се наложи поставяне на предпазни мрежи“, обясни кметът на район „Средец“ пред bTV.

Ремонтът на сградата трябваше да започне още през 2023 година, когато депутатите се преместиха в бившия Партиен дом. За изминалите две години обаче видим резултат няма.

„Очаквам официален отговор от Народното събрание. Нашият ангажимент е да се грижим за безопасността на хората – затова издадохме предписание. Това е рутинна част от дейността на районната администрация, но сградата е особена – тя е паметник на културата“, добави районният кмет.

По думите му процедурите по ремонт в идеалния център на София често се бавят заради сложни съгласувания и административни изисквания. Трайков изрази надежда, че няма да се стигне до ситуация, подобна на тази със сградата на Стария нотариат, която от години е в лошо състояние.

От Народното събрание изпратиха писмена позиция до bTV, в която посочват, че вече са проведени обследвания, 3D заснемания и проучвания, както и че е приключила работата на експертна група с участието на архитекти, инженери и представители на държавни институции. Предстои обявяване на конкурс за идейна концепция за основен ремонт и реставрация на сградата.

Съгласно приетия бюджет на Народното събрание за 2024 година, за ремонтните дейности са осигурени средства.

В предписанието на район „Средец“ са определени два срока – незабавно обезопасяване на опасните участъци и тримесечен срок за започване на работа по същество при подходящи метеорологични условия. Нов преглед на състоянието на сградата е планиран за март 2026 г.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK