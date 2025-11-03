В началото на ноември все още температурите ще са по-високи от обичайните за началото на ноември.

Ще има и слънчеви часове, но на много места в низините и котловините преди обяд ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Още на 3 срещу 4 ноември облачността ще се увеличи и през следващите дни до края на тази седмица в по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно.

Ще има и валежи, в различните дни с различни количества и разпределение. Вятърът най-често ще е със северна компонента, през първите дни до умерен, впоследствие ще отслабне и до края на тази седмица в много райони временно ще стихва.

Снимка: bTV

Температурите ще се понижат и ще са близки до климатичните норми, през повечето дни и в по-голямата част от страната минималните ще са между 5° и 10°, а максималните – между 10° и 15°.

По-малка вероятност за валежи и по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността ще има в четвъртък – 6 ноември, когато и дневните температури ще са с 2-3 градуса по-високи. Остават и условията за намалена видимост или ниска слоеста облачност на места в низините и котловините.

И през следващата седмица се запазва по-голяма вероятността да преобладава облачно време. Относително по-малка е вероятността за валежи към 12-13 ноември, а впоследствие отново се повишава.

Температурите ще се задържат близки или по-високи от обичайните за средата на ноември.

Превалявания от сняг се очакват по най-високите части на планините.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK