В понеделник – 3 ноември, сутринта на много места в низините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност.
Преди обяд ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи мъгливо.
Следобед от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд.
Максималните температури ще са между 17° и 22°.
Максимални температури в най-големите градове:
- София – 19°
- Пловдив – 16°
- Варна – 18°
- Бургас – 19°
В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите в Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра – около 10°.
Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще е предимно слънчево. Привечер облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 17° и 19°. Температурата на морската вода е 14°-18°.
През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно облачно, ще има и валежи. Вятърът в началото на периода ще е от северозапад, слаб, в Дунавската равнина и Източна България - умерен. В сряда ще отслабне, ще се ориентира от север и до неделя ще е от север-североизток, в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат, повече дневните – в петък и през почивните дни минималните ще са между 4° и 9°, а максималните – между 10° и 15°.
По-малка вероятност за валежи и по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността ще има в четвъртък, когато и дневните температури ще са с 2-3 градуса по-високи. Остават и условията за намалена видимост в низините и котловините.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK