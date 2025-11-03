В понеделник – 3 ноември, сутринта на много места в низините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност.

Преди обяд ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи мъгливо.

Следобед от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд.

Максималните температури ще са между 17° и 22°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 19°

Пловдив – 16°

Варна – 18°

Бургас – 19°

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите в Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра – около 10°.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще е предимно слънчево. Привечер облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 17° и 19°. Температурата на морската вода е 14°-18°.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно облачно, ще има и валежи. Вятърът в началото на периода ще е от северозапад, слаб, в Дунавската равнина и Източна България - умерен. В сряда ще отслабне, ще се ориентира от север и до неделя ще е от север-североизток, в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат, повече дневните – в петък и през почивните дни минималните ще са между 4° и 9°, а максималните – между 10° и 15°.

По-малка вероятност за валежи и по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността ще има в четвъртък, когато и дневните температури ще са с 2-3 градуса по-високи. Остават и условията за намалена видимост в низините и котловините.

