Тази нощ България официално премина от лятно към зимно часово време. Точно в 4 часа сутринта в неделя стрелките на часовниците се връщат с един час назад. Практиката е въведена за първи път в Германия по време на Първата световна война за пестене на енергия.

През седмицата на заседанието на енергийните министри в Люксембург Испания заяви, че смяната на времето е остаряла мярка и официално поиска да възобнови дебатите в рамките на Европейския съюз за прекратяването на тази практика.

Дебатите относно премахването на смяната на времето са сложни и включват множество фактори, като здравето, безопасността, икономиката и общественото мнение.

През 2018 г. Европейската комисия стартира общоевропейска публична консултация, в която 84% от близо 4 милиона отговорили подкрепят прекратяването на смяната на времето. В резултат на това Комисията предложи премахване на сезонната смяна на времето.

През март 2019 г. Европейският парламент гласува в подкрепа на предложението за прекратяване на смяната на времето в ЕС от 2021 г.

Предложението обаче спира в Съвета на ЕС, съставен от държавите членки, поради липса на консенсус. Държавите не могат да се споразумеят дали да изберат постоянно лятно, или постоянно стандартно (зимно) часово време.

Така разговорите са отложени, тъй като страните трябва да координират решенията си, за да не се наруши единният пазар. Световни събития като пандемията от COVID-19 и войната в Украйна също допринесоха за забавянето.

Основни аргументи за премахване на смяната на времето

Нарушаване на съня - много експерти смятат, че промяната на времето нарушава естествения цикъл на сън-събуждане на тялото, известен като циркаден ритъм

- много експерти смятат, че промяната на времето нарушава естествения цикъл на сън-събуждане на тялото, известен като циркаден ритъм Здравни рискове - след промяната към лятно часово време се наблюдава повишен риск от инфаркти, инсулти и пътни произшествия, тъй като хората спят по-малко

- след промяната към лятно часово време се наблюдава повишен риск от инфаркти, инсулти и пътни произшествия, тъй като хората спят по-малко Психично здраве - някои проучвания свързват есенната промяна с по-висок процент на диагнози за депресия

- някои проучвания свързват есенната промяна с по-висок процент на диагнози за депресия Инциденти - увеличават се пътните инциденти и грешките на работното място в дните след преминаването към лятно часово време, свързани с умората

- увеличават се пътните инциденти и грешките на работното място в дните след преминаването към лятно часово време, свързани с умората Постоянно стандартно време - някои изследвания предполагат, че постоянното стандартно време (зимно) е най-съобразено с човешката биология и може да подобри общественото здраве и безопасност.

- някои изследвания предполагат, че постоянното стандартно време (зимно) е най-съобразено с човешката биология и може да подобри общественото здраве и безопасност. Енергоспестяване - първоначалната идея за смяната на времето е била да се спести енергия, но съвременните изследвания показват, че ползите от това са минимални, а понякога дори незначителни

