София
сега Слънчево 11°
22 Слънчево 11°
23 Слънчево 10°
00 Слънчево
01 Слънчево
Внезапно почина директорът на БАБХ Светлозар Патарински

Кола отнесе поне 6 автомобила в центъра на София, шофьорът е с положителна проба за алкохол (СНИМКИ)

Учени: Планетата ни навлиза в „парникова траектория“, върви към климатичен хаос

Атанас Зафиров: Няма политики в бюджета за 2026 г., които да „счупят“ държавата

Зеленски: Украйна е получила ПВО системи „Пейтриът“ от Германия

Протести в името на жертвите на катастрофи: Гняв, сълзи и призиви за справедливост

Около 60 000 души в Украйна са без ток след удари срещу Запорожка област

Въпросителни за сметките за парно: Все още не е ясно по какъв начин ще се смята сградната инсталация

Мартин Атанасов за „Черна писта“ с катастрофи у нас: Зад всяка червена точка стои история

Домусчиев: Без спешни реформи вървим по „румънския сценарий“ - висока инфлация, дълг и ниска производителност
Полицията е на крак след като двама затворници избягаха от затворническото общежитие в Ловеч

На входовете и изходите на Ловеч са изградени пунктове, като се проверяват всички влизащи и излизащи автомобили

Снимка: iStock

Димитър Върбанов

Публикувано в  20:28 ч. 02.11.2025 г.

Двама затворници са избягали от затворническото общежитие в Ловеч. Сигналът за инцидента е подаден около 18:00 часа тази вечер, потвърдиха за bTV от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Единият от избягалите вече е задържан, а другият все още се издирва.

Става дума за двама 21-годишни младежи, които са били на лек режим.

В града има засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч са изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяват всички влизащи и излизащи автомобили.

Затворник избяга, криейки се в чантата на съкилийник

Изчезнал преди години мъж, обявен за починал, е открит жив в Пирин

Касапница в британски влак: Хората панически са се криели в тоалетните (ВИДЕО)

Антон Кметски вече е под "домашен арест". Баща му: Той няма пари за цигари. Ако е в тая игра, е последна брънка

Година след като козирка уби 16 души в Нови Сад: Майката на една от жертвите започна гладна стачка

Близки, приятели и общественици изпратиха Иван Тенев в последния му път

Снимка: Диана Алексиева показа Мишчо, който изпраща писма на децата по пощата
Диана Алексиева показа Мишчо, който изпраща писма на децата по пощата
Снимка: След 40-часово пътуване: Две мечета от Украйна намериха нов дом в Белица
След 40-часово пътуване: Две мечета от Украйна намериха нов дом в Белица
Снимка: Година след трагедията с рухналата козирка: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?
Година след трагедията с рухналата козирка: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?
Снимка: Пред нова ядрена надпревара?
Пред нова ядрена надпревара?
Снимка: Красен Станчев за спорните параметри на първия бюджет в евро за 2026 година
Красен Станчев за спорните параметри на първия бюджет в евро за 2026 година
Снимка: Кой кой е във властта?
Кой кой е във властта?
Снимка: bTV Новините стават на 25 години
bTV Новините стават на 25 години
Снимка: Пикантен карфиол с крем от кашу
Пикантен карфиол с крем от кашу
Снимка: "Фейк" - един спектакъл за живота в и извън социалните мрежи
"Фейк" - един спектакъл за живота в и извън социалните мрежи
Снимка: В главната роля: Мартин Атанасов
В главната роля: Мартин Атанасов
Снимка: Ексклузивно: Кирил Домусчиев за първия бюджет в евро - кой ще плати цената?
Ексклузивно: Кирил Домусчиев за първия бюджет в евро - кой ще плати цената?
Снимка: Endurosat - българският космически феномен
Endurosat - българският космически феномен