Полицията в Ловеч е арестувала двамата избягали затворници.

Двамата 21-годишни мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона“, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Единият е бил задържан около час след бягството, а вторият след полунощ.

Сигналът за бягството им е подаден около 18:00 ч. вчера.

В града вчера имаше засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч бяха изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяваха всички влизащи и излизащи автомобили.

Това не е първо бягство в Ловеч

През май 2016 година полицията в Ловеч отново започна издирване, след като двама лишени от свобода избягаха от работен обект. Мъжете, които са излежавали присъди са извършвали трудова дейност във външен обект, когато са успели да избягат.

Мъжете се укриваха цяла седмица и бяха успели да стигнат до Търговище, като бяха задържани в близко село.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK