Санкциите на САЩ срещу руските „Лукойл“ и „Роснефт“ ни поставят в ситуация, в която трябва да търсим отговор на въпроса „Какво правим с нашата рафинерия „Лукойл“? С този въпрос се обръщаме към Александър Николов, бивш министър на енергетиката, в предаването „Тази сутрин“.

„Това, което виждам като план от предната седмица, за мен е много стряскащо. Решението на парламента от петък всъщност забранява износа на дизел, авиационно гориво и други нефтопродукти, а това показва няколко неща. Първо, никой няма идея какъв ще е ефектът върху бюджета от подобна мярка, второ дясна партия с реално разбиране на икономически процеси в парламента няма, както няма, както няма и дясна опозиция, която да обясни какво се прави с това решение и какъв е ефектът за пазара“, заяви той.

И беше категоричен:

„Рафинерията в Бургас, пряко или непряко, е най-големият данъкоплатец в държавата. Няма нещо по-важно за това как ще функционира държавният бюджет и дали ще е на дефицит, или на излишък, от това как работи рафинерията в България“.

„Със свързани процеси покрай рафинерията в икономически процеси са замесени над 3 хиляди български юридически лица, които по цялата верига доставят, плащат данъци и правят каквото е необходимо, за да функционира това нещо“, каза още Николов.

По думите му тези ефекти зависят от две неща – от пазара у нас, който той оцени на обща стойност около 5 милиарда за изминалата година, и от пазара извън страната ни – на обща стойност от 4 милиарда (размерът на износа – бел.ред.).

„От тези 4 милиарда, когато се работи в България, обратно в бюджета се връщат в зависимост от цените и продуктите, които се купуват, между 1,2 / 1,5 милиярда. Тоест, за информация на Министерство на финансите, затваряйки който и да е пазар, за която и да е институция, не говорим дори за най-големия данъкоплатец, на стойност 4 милиарда, това, което ще се получи, е, че всеки месец държавният бюджет ще е контузен с допълнително минимум 100 милиона“, обясни Николов.

Всичко това според него произтича от забраната „Лукойл“ да изнася, която депутатите гласуваха в петък.

Той направи плашеща прогноза:

„Ощетяването на бюджета сясно проследими капиталови потоци е причина да се налагат вторични санкции и това е описано в документите на Министерството на финансите в Щатите“.

Така, наказателните мерки няма да са само срещу Русия, а и срещу държави, компании или институции, които ѝ помагат да заобикаля санкциите или да печели от тях.

Какво още коментира бившият енергиен министър вижте във видеото към материала:

