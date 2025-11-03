На 4 ноември (вторник) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Тодор Джебаров“, кв. „Манастирски ливади“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района на:

ул. „Тодор Джебаров“ от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Флора“ и ул. „Иван Василев Ненов“ от ул. „Майор Павел Павлов“ до ул. „Младежки проход“.

При продължителност на ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Тодор Джебаров“ на кръстовището с бул. „Тодор Каблешков“.

На 4 ноември (вторник) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Люти дол“, в.з. Килиите се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района на:

ул. „Смесна китка“, ул. „Люти дол“ и ул. „Вълко войвода“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Смесна китка“ на кръстовището с ул. „Люти дол“.

На 4 ноември (вторник) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. 565, кв. „Левски В“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района на:

ул. 564 и ул. 565.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. 564 на кръстовището с ул. 565.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

