След края на лятото и наводненията по Черноморието - проверка за чистотата на морската вода. Учени и екоинспектори вземат проби от различни места в морето.

В условията на война в региона и наводнения през лятото, темата за чистотата на водата остана водеща през целия сезон. На 31 октомври се отбелязва Международния ден на Черно море.

Проби бяха взети от крайбрежието на Созопол, първите данни показват, че водата е чиста. Проверки са установили, че в Св. Влас всички водни обекти са коригирани и „вкарани“ в тръби.

„Най-леките от тези проблеми са засипване на водни обекти със строителни отпадъци, с битови отпадъци, което е преодолимо, могат да бъдат почистени и ще бъдат издадени съответните предписания. Но се натъкваме и на инфраструктурни решения, които са обезпокоителни, не заради друго, а защото покриването на водни обекти е допустимо по закон, но то е извършвано с неясно за нас оразмеряване и ние не можем да преценим дали тези корекции на водни обекти биха удържали високи води в бъдеще“, каза Явор Димитров - директор на Басейнова дирекция Черноморски регион.

По думите му ще бъдат сезирани компетентни органи за нарушенията.

