Хора от Великотърновско продължават да се оплакват от качеството на водата, което тече от чешмите им - твърдят, че е мътна и негодна за пиене и готвене.
ВиК дружеството уверява, че на изхода на пречиствателната станция водата е с нормални показатели.
Вече трета седмица от чешмите на хората в някои райони на града тече мътна вода.
„За готвене от РЗИ казаха да се преварява. За пиене – шишетата, но вземам от долния магазин“, казва Стефан Минчев.
Хората настояват да получат компенсации за липсата на качествена питейна вода.
Възможни са локални замътявания, но проблемът с водата е решен, казват от водното дружество.
Пробите на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) показват, че водата отговаря по микробиологични и химични показатели.
Мътността на водата е приемлива за потребителите в почти всички от мониторираните пунктове.
Здравната инспекция съветва още, ако потребителите установят проблем с мътността на водата, да сигнализират ВиК.
