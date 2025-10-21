Комисия в Общинския съвет – Велико Търново ще сезира прокуратурата заради калната вода от чешмите. Жители излизат на протест.

Постоянната комисия „Проблеми на гражданското общество и борба с корупцията“ в Общинския съвет – Велико Търново ще сезира Окръжна прокуратура, заради продължаващото вече трета седмица подаване на кална и мътна вода в редица населени места от областта.

Това решение е взето на заседание на комисията днес.

Жителите на Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и съседни населени места недоволстват, че плащат за мръсна питейна вода, докато са принудени да купуват минерална за пиене и битови нужди. Комисията настоява да бъде установена конкретната причина за замърсяването и да се посочи виновният, който да понесе отговорност.

А недоволни жители на Велико Търново организират протест срещу мътната вода в неделя.

От постоянната комисия „Проблеми на гражданското общество и борба с корупцията“ в Общинския съвет – Велико Търново уверяват, че своевременно ще информират гражданите за хода на проверката и резултатите от действията на прокуратурата.

