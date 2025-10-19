Осми ден от чешмите на великотърновци продължава да тече мътна вода с примеси от пясък и кал. Проблемът се появи след няколкодневните обилни валежи.

През изминалата седмица се стигна до рекордни продажби на бутилирана вода в региона.

Великотърновци и жителите на градове и села от региона не ползват водата от чешмите за пиене. След обилните валежи, водата, която се подава от язовир "Йовковци", захранващ 250 хил. души, е мътна.

"Готвим с минералната вода само и се мием, само се къпем с тази вода, защото като я налея в тубите е жълта! Купувам- ето в момента в нас имам четири туби по десет литра! Снощи зет ми беше ходил в Павликени и му поръчах оттам да вземе вода, да донесе тук", споделя Пенка Георгиева.

"Минерална вода купуваме от най-големите бутилки - почти на всеки два дни купувам голяма бутилка", казва Николета Боева.

В магазините във Велико Търново отчитат ръст в продажбите на бутилирана вода.

"Последните десет дни много се търси минералната вода – по пет литра и десет литра, повече заявки, повече продажби", казва Ивелина Борисова-Добрева, продавач-консултант.

Великотърновец пък е направил карта с местните чешми и съветва съгражданите си да пият изворна вода и да спестяват разходи.

"Беше идея, която започнах преди 10 години - да събера всички извори, които са в региона на Велико Търново, и сега има карта, с която човек може да види къде до него наблизо има чешма", казва Калин Василев-Калинбата.

От водното дружество, заявиха, че поголовна сеч в района на язовира е причина за ерозия на кални маси и замътняването му и че предприемат мерки за избистрянето ѝ.

"Мръсна вода от десет дена тече. Редно ли е да плащаме на ВиК - хем на ВиК, хем за минерална вода", казва Росен Колев, жител.

От държавното горско предприятие опровергаха, че в санитарната зона на язовира се извършва добив на дървесина над допустимите норми и определиха като манипулативна информацията от ВиК.

Вчерашните проби на водата, които ежедневно прави здравната инспекция, отчитат значително подобряване по показател "мътност".

"Установяваме, че тя е неприемлива за потребителите - това е неприятно на външен вид като органолептично качество, но няма да има неприятни последици за здравето", казва Евгения Недева, директор на РЗИ-Велико Търново.

