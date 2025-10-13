Стана ясна причината за мътната питейна вода във Велико Търново. В позиция до bTV от „ВиК Йовковци“ съобщиха, че е установена е промяна в качеството на суровата вода, постъпваща в язовира.

Причината - заради изсичането на дървета и растителност в района на водосборния басейн се е увеличила ерозията и съответно свличане на земна маса във водоизточника.

Операторът увери, че се изпълняват всички необходими процедури. Очаква се качеството на водата да се нормализира в рамките на деня.

„Технологичната схема на ПСПВ е проектирана и изпълнена съобразно показателите на суровата вода към периода на реализация на проекта, като към момента на въвеждане в експлоатация са определени дозата на коагуланта и дозата, необходима за обеззаразяване на водата. При промяна на показателите на вход пречиствателна станция е необходим известен период от време за настройване на съоръженията и определяне на нови количества реагенти за постигане на заложения ефект на пречистване за питейно-битово водоснабдяване“, съобщават от ВиК дружеството.

От там допълват, че повишената мътност на водата на изход пречиствателна станция за ще бъде овладяна в сравнително кратък период от време, тъй като не е необходимо допречистване на водата, а само оптимизиране на технологичния процес.

В тази връзка „ВиК Йовковци“ предприема следните действия:

1. Извършва се засилен лабораторен контрол на мътността на суровата вода на вход ПСПВ и на пречистената вода на изход ПСПВ.

2. Коригира се дозата на коагуланта в зависимост от качеството на постъпващата вода.

3. Увеличено е времето за утаяване, както и се оптимизира процесът на флокулация.

4. Пясъчните филтри в пречиствателната станция се промиват на по-кратки времеви интервали.

5. На компетентните органи, следящи за качеството на питейната вода, подавана към населението се предоставя информация относно показателите на пречистената вода ежедневно, като още веднъж обръщаме внимание, че не е констатирано отклонение в показателите на пречистената вода, съгласно нормативната уредба.

6. В дългосрочен план е препоръчително да се предприемат мерки за залесяване и ограничаване на сечта в района на водосбора с цел намаляване на ерозионните процеси.