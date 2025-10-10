Бедственото положение в "Елените" се удължава с още 7 дни, а още днес правителството ще осигури 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за хората от района на бедствието.

Това стана ясно при изненадващо посещание на премиера и областния управител на Бургас в потопения курорт.

"Благодаря за водата. Хората я чакат", заяви Владимир Крумов, областен управител на Бургас.

Той съобщи, че вторите проби не са излезли още, а премиерът попита дали има ешерихия коли.

Крумов потвърди, че има, а Желязков призова да предупреди всички да не я пият.

"Предупредили сме по медиите отделно, кметовете и кметските наместници са минали да кажат на хората само за миене да я ползват, водата днес ще пристигне и ще бъде раздавана по норма на хората, които се появят в пункта. В кметства в засегнатите райони ще бъде там разтоварена водата", заяви Владимир Крумов.