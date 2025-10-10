dalivali.bg
София
сега Облачно 15°
13 Разкъсана облачност 17°
14 Разкъсана облачност 18°
15 Разкъсана облачност 18°
16 Разкъсана облачност 18°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Росен Желязков: Наводнението, взело жертви в комплекс "Елените", не може да остане безнаказано

Премиерът посочи, че поема ангажимент да има годни доказателства по случая за нуждите на правосъдието

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:24 ч. 10.10.2025 г.

Наводнението, взело жертви в комплекс "Елените", не може да оставе безнаказано и държавата ще съдейства правосъдието да получи годни доказателства - това заяви при откриването на напоителен канал край Хасково премиерът Росен Желязков. 

Погребват днес с военни почести загиналия на



„Аз поемам ангажимент, че изпълнителната власт с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието. Всички елементи в момента се разглеждат - от градоустройствени планове, от регулации от гледна точка на строителството, от гледна точка на всички човешки интервенции. Това не може да остане безнаказано", коментира премиерът.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Бойко Борисов: Говорих със Слави Трифонов, ще изтеглят проектозакона за затвор за журналисти

Бойко Борисов: Говорих със Слави Трифонов, ще изтеглят проектозакона за затвор за журналисти
Общинските съветници в София отхвърлиха създаването на фургонно селище до метростанция „Ломско шосе“ (ВИДЕО)

Общинските съветници в София отхвърлиха създаването на фургонно селище до метростанция „Ломско шосе“ (ВИДЕО)
Заради еврото правителството предлага 31 декември и 2 януари да бъдат почивни дни

Заради еврото правителството предлага 31 декември и 2 януари да бъдат почивни дни
Премиерът Желязков: Предложихме държавата да се намеси с техника - кметът каза, че ще се справи

Премиерът Желязков: Предложихме държавата да се намеси с техника - кметът каза, че ще се справи
Домашен арест за общинските съветници от Варна (ВИДЕО)

Домашен арест за общинските съветници от Варна (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността
Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността
Снимка: Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв. през 2026 г.?
Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв. през 2026 г.?
Снимка: Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден
Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден
Лице в лице
Снимка: Идеите за данъчни промени
Идеите за данъчни промени
Снимка: Тони Николов за кризите и трансформацията на Европа
Тони Николов за кризите и трансформацията на Европа
Снимка: Бюджетната политика за 2026 година
Бюджетната политика за 2026 година
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели