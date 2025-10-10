Росен Желязков: Наводнението, взело жертви в комплекс "Елените", не може да остане безнаказано

Наводнението, взело жертви в комплекс "Елените", не може да оставе безнаказано и държавата ще съдейства правосъдието да получи годни доказателства - това заяви при откриването на напоителен канал край Хасково премиерът Росен Желязков.





„Аз поемам ангажимент, че изпълнителната власт с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието. Всички елементи в момента се разглеждат - от градоустройствени планове, от регулации от гледна точка на строителството, от гледна точка на всички човешки интервенции. Това не може да остане безнаказано", коментира премиерът.