Днес ще бъде погребан с военни почести граничният полицай - боцман Стефан Иванов, загинал в наводнението на к.к. "Елените".

За това съобщи гл. комисар Антон Златанов, директор на "Гранична полиция".

"Ще изпратим по вечния му път боцман Стефан Иванов с почести и церемония на 10.10.2025 г. в 12.00 ч. в ритуалния обреден дом на Гробищния парк на Бургас ж.к. "Изгрев", написа Златанов.

Загиналият полицейски служител при спасителните дейности след наводенението е бил дългогодишен служител на ГД „Гранична полиция“. Той е бил главен боцман на гранично-полицейски кораб „Балчик“.

По време на бедствието Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е била оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният полицай починал.

