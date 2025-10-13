Жители на Велико Търново сигнализираха, че от няколко дни водата от чешмите им тече мътна, а на места дори е жълта. Притеснени от внезапната промяна, хората масово спират да я използват за пиене и се питат има ли риск за здравето им.

От ВИК обясниха, че вследствие на голям приток на вода и повишени водни количества се наблюдава временно замътняване в част от водоснабдителната мрежа.

Операторът увери, че се изпълняват всички необходими процедури. Очаква се качеството на водата да се нормализира в рамките на деня.

Здравните власти: Водата не е опасна, но не е приятна за пиене

„От петък следим качеството на водата на всеки час. Констатираме отклонение единствено по показател мътност. Всички останали показатели са в норма, съгласно Наредба №9“, обясни д-р Евгения Недева, директор на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново.

Затова РЗИ препоръчва водата да не се използва за пиене, а населението временно да премине на бутилирана вода. За останалите битови нужди като миене, готвене и пране няма ограничения, уточни тя.

Магазините останаха без минерална вода

Проверка на bTV показа, че в някои магазини в града бутилираната минерална вода в големи разфасовки е изчерпана, тъй като хората масово изкупуват запасите.

Допълнителни проби от водата ще бъдат изследвани и резултатите ще станат ясни по обяд, съобщиха от здравната инспекция.

Проблеми с водоснабдяването продължават и в други региони на страната – в Плевен хората се борят не само с влошено качество на водата, но и с безводие.

