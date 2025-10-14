Излязоха резултатите на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново относно качеството на водата в областта. Те показват, че в нея не се съдържат бактерии и тя отговаря на всички показатели за питейна вода.

По показателя „мътност“ се наблюдава незначително подобрение в мониторираните пунктове, в сравнение с предходните дни. От два дни водата в областния град е с променен цвят, което притесни хората.

В понеделник от местното ВиК дружество съобщиха, че заради изсичане на дървета в района на язовир „Йовковци“ има свличане на земна маса във водоема и от там замътяването.

Във вторник са взети още 7 проби за изследване по микробиологични и химични показатели от пунктове в населените места Велико Търново, Дебелец, П. Тръмбеш, Поликраище и Присово.

„Напомняме на гражданите, че използването на вода от неконтролирани местни водоизточници – чешми, кладенци и др. крие риск за здравето“, коментират от РЗИ.

Мониторингът върху качеството на водата във Великотърновско продължава.

