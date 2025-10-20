РЗИ – Велико Търново установи неприемлива мътност на питейната вода в ниските зони на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, показват резултатите от мониторинг, проведен на 17 октомври 2025 г.

Според анализа, питейната вода отговаря по микробиологични и химични показатели на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Въпреки това, по показателя „мътност“ на мястото на изтичане от крана при консуматорите в част от градската мрежа са отчетени стойности, които са неприемливи.

До управителя на ВиК „Йовковци“ – Велико Търново е издадено предписание за залпово почистване на резервоарите и извършване на качествена крайна дезинфекция на водопроводната мрежа, както и отваряне на оттоците в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.

От дружеството съобщават, че вече е започнала планираната есенна промивка на резервоарите по график в населените места от зоната на водоснабдяване „Йовковци“.

На 20 октомври са взети допълнителни проби вода от населените места Стражица, Балканци, Владислав, Долна Оряховица и Велико Търново за изследване по микробиологични и химични показатели.

РЗИ – Велико Търново продължава да извършва учестен мониторинг върху качеството на водата, доставяна от зоната на водоснабдяване „Йовковци“.

