Жители на Велико Търново излизат на протест заради мътната и некачествена вода, която тече в домовете им вече трета седмици.

Недоволните настояват водното дружество и институциите да поемат своята отговорност.

Таня Петрова живее в центъра на Велико Търново. Казва, че у тях 16-и ден водата от чашмата продължава да е мътна.

"Всеки ден ми се налага да купувам вода, тъй като съм с малко дете… Трудно ми е да купувам големи количества, понеже съм с количката, затова някой път моля приятели, познати, взимам стекове по литър и половина, защото ми е по-лесно", споделя Таня Петрова.

Расте недоволството, че заедно със разходите за бутилирана вода, идват и сметките за калната вода от чешмите.

"Аз съм с болен стомах, дори с два кръвоизлива на язвата, търча постоянно до магазина да си купувам минерална вода", споделя Дешка Маринова.

"Казаха, че нямат клауза за мръсна вода, за жълта вода. Не са прави, ама няма такава клауза засегната и това е", заяви Жоро Руневски.

"И аз ще отида на протеста. Трябва да протестираме, защото плащаме мътна вода, която не използваме… Не съм съгласна да плащам вода, която е негодна!", сподели още Таня Петрова.

От ВиК "Йовковци" казват, че са предприели действия и водата вече се избистря, а темата се политизира.

"От вчера започнаха да се качват клипове с чиста вода и изчезват, час, дори не стоят и изчезват. Защо е това? Значи съвсем целенасочено. Пак казвам – вкараме ли политика във водата, ето какво се получава – човек от Плевен дойде тук да вдига хората в Търново", заяви инж. Илиян Илиев, управител на ВиК "Йовковци".

В началото на седмицата здравната инспекция обяви, че, въпреки че водата е мътна и с лош вкус, е годна за пиене.

А общински съветници сезираха прокуратурата, като настояха причините да се разследват.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK