Напрежение заради качеството на питейната вода във Великотърновско. Вече 12 дни тя тече от чешмите мътна.

Според здравните власти водата не е опасна за пиене, а хората готвят протест.

Това е цветът на водата във Велико Търново. Хората не пият и не готвят с нея, а търговците отчитат рекордни продажби на бутилирана вода.

"Купуваме бутилрана, пускат по веригите на промоция, търсим промоциите! Четох изявлението на здравната инспекция и казват, че е безвредна и годна за пиене, но препоръчват да не я пием!", казва Георги Георгиев от Велико Търново.

"Преваряваме я с кана, остава…като фина тиня!", разказва Евелина Конакчиева.

Според здравната инспекция, въпреки че водата е мътна и с лош вкус, е годна за пиене.

"Този показател е органолептичен, той променя вкуса и вида на водата, но няма пряк здравен риск за хората няма пясък и кал, цветът може да дойде от водопродводната мрежа, казвам че водата не е опасна за хората!", заяви д-р Лаура Бижева, РЗИ- Велико Търново.

От ВиК "Йовковци" заявиха, че такова замътняване на язовира се случва за пръв път от построяването му преди 48 години.

"Явно от ниското ниво на язовира и обилните валежи", заяви Илия Илиев, управител на ВиК "Йовковци".

Хората са недоволни, че ще плащат за мътна вода. Протестът им е бявен за неделя.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK