Жители на варненската местност Манастирски рид протестират заради мащабен ремонт, който продължава вече две години.

Става въпрос за проект на ВиК–Варна за подмяна на 22 километра канализационна система и за свързване на над 14 000 имота към новата мрежа.

Хората уточняват, че недоволството им не е срещу самия проект, а срещу начина, по който се изпълняват дейностите и състоянието, в което са оставени улиците след изкопните работи.

„Ние не сме против ремонта — знаем, че тръбите трябва да се подменят. Но след като се изкопае и положи тръбата, никой не почиства и не възстановява улиците“, каза една от протестиращите.

Според живеещите в района след започването на строителните дейности улиците са останали разбити, неасфалтирани и непочистени. Допълнителен проблем е и сметоизвозването – от юни контейнерите за отпадъци са премахнати, а натрупаното сметище за зелени отпадъци не е почиствано повече от година.

Жителите се оплакват още, че един от основните пътища към местността е затворен от миналата есен, което ги принуждава да се движат по стръмен и опасен обходен маршрут.

„Цяло лято дишаме прах, а през есента и зимата ходим в кал. Това не е нормално в 21. век“, коментира местен жител.

„Писали сме до общината за проблеми с фекални води и течове, но решение няма. Надяваме се след вашия репортаж нещо да се промени“, добавя жена от района.

От ВиК-Варна казаха за bTV, че проектът е завършен 95% и до края на годината се очаква дейностите да приключат напълно, включително и почистването на района.

Жителите обаче остават скептични и настояват общината да упражни по-строг контрол върху изпълнението и възстановяването на инфраструктурата.

