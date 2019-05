Тежките условия не позволяват на експертите към Министерство на земеделието да влязат в част от пострадалите от градушките и пороите землища. Това съобщи в предаването „Важното, казано на глас” по bTV радио Николай Маринов – главен директор на дирекция „Земеделие и регионална политика” към Министерство на земеделието.

Той обясни, че земеделските стопани трябва в едноседмичен срок да подадат заявление до общинската служба или до областната дирекция „Земеделие”, за да може комисията да посети на място съответното землище и да оцени щетите.

На този етап са засегнати около 72 хил. декара обработваеми земи. По думите му едва 10-15% от земеделските производители са застраховали продукцията си.

„Постоянно апелираме да бъде застрахована продукцията, защото това е в помощ на всички", призова Маринов. Той обясни, че земеделците са недоволни от това, че когато си застраховат имотите и се случи бедствие, получават малки компенсации от застрахователите.