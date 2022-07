Немската звездна формация Avantasia ще се включи като хедлайнeр във второто издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. За да бъде възможно тяхното включване във фестивала в Долината на виното, ще бъде изпратен частен самолет до Швеция, където бандата има участие на 13 юли на Gefle Metal Festival, а на 14 юли ще свири в България. Принудителната промяна на хедлайнера за първия ден на Midalidare Rock In The Wine Valley беше наложена заради отложеното европейско турне на Whitesnake.

„Бяхме поставени в доста трудна ситуация, само броени дни преди фестивала. Първо искаме да благодарим на всички фенове за търпението през изминалите дни, в които екипът ни работеше денонощно, за да успее да намери подходяща банда за 14 юли. Подобна смяна изисква много сложна логистика свързана с предварително уточнени турнета и пътувания, но сме щастливи, че успяхме с Avantasia и сме сигурни, че второто издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, ще бъде незабравимо преживяване за всички“, споделят организаторите.

Преди повече от 20 години, през пролетта на 1999 г., тогава само на 21, вокалистът на Edguy Тобиас Самет решава да скочи в дълбокото, за да изпълни мечтата си за солов проект, в който да работи с музикалните си герои. Първият сингъл на Avantasia излиза през пролетта на 2000г. и с него е създаден нов музикален жанр – „метъл опера“.

Avantasia имат осем издадени студийни албума, пет световни турнета, безброй концерти на най-големите сцени в света и колаборации с легенди като Алис Купър, Клаус Майне и Рудолф Шенкер (Scorpions) и звезди, работили с групи като Mr. Big, Queensryche, Within Temptation, Nightwish, Helloween, KISS, Saxon, Pretty Maids, Magnum, Kreator, Blind Guardian, Rainbow, Blackmore's Night и много други.

За Midalidare Rock In The Wine Valley бандата идва с близо 30 музиканти, като сред тях ще бъдат вокалистите Jørn Lande, Eric Martin, Adrienne Cowan, Bob Catley и др. Звездната формация ще изпълни специален сет от над два часа, в който ще чуем всички хитове на групата, както и съвсем нови парчета.

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе на 14, 15, 16 и 17 юли 2022. На сцената в Долината на виното ще видим - Judas Priest, Avantasia, Within Temptation, Running Wild, Ugly Kid Joe, The Dead Daisies, Silent Winter, Freedom Call, Firewind, Project Renegade, Alestorm, Ross The Boss, Scanner, Beyond the Black, Shakra, The Broken Ravens и др.

Билети:

Билетите, закупени за изданията през 2020-2021 ще важат за 2022 г. без да е нужно да се презаверяват. Билетите за тазгодишното издание са в продажба в мрежата на Ивентим. Деца до 12 години влизат безплатно.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley: https://midalidarerock.bg

Опции за еднодневните билетите закупени за Whitesnake на 14 юли:

Билетите ще важат за 14 юли, без да е нужна презаверка

Билетите ще важат за ден по избор от фестивала, на 15 юли с хедлайнер Running Wild, 16 юли с хедлайнер Within Temptation и на 17 юли с хедлайнер Judas Priest.

Билетите могат да бъдат върнати от мястото им на закупуване до 14 юли 2022 г.