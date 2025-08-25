Бебе на около месец и половина е починало в дома си в Царево, потвърдиха от бургаската полицията пред bTV.
Родителите му - на 19 и 23 години, са били задържани от полицията за изясняване на случая. Двамата са от ромски произход.
Според аутопсията то е починало от сърдечна недостатъчност и пневмония.
Очаквайте подробности.
