Бебе на около месец и половина е починало в дома си в Царево, потвърдиха от бургаската полицията пред bTV.

Родителите му - на 19 и 23 години, са били задържани от полицията за изясняване на случая. Двамата са от ромски произход.

Според аутопсията то е починало от сърдечна недостатъчност и пневмония.

Очаквайте подробности.

