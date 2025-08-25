„Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ.
Промяната влиза в сила от вторник, 26 август.
Причината е промените, свързани с митническото обслужване на влизащите в страната пратки.
От август Съединените щати въведоха 15% мито върху повечето вносни стоки от Европейския съюз, включително автомобили, фармацевтични продукти и други стоки.
От дружеството уточняват, че при промяна в ситуацията, веднага ще дадат допълнителна информация.
