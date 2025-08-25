„Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ.

Промяната влиза в сила от вторник, 26 август.

Причината е промените, свързани с митническото обслужване на влизащите в страната пратки.

От август Съединените щати въведоха 15% мито върху повечето вносни стоки от Европейския съюз, включително автомобили, фармацевтични продукти и други стоки.

От дружеството уточняват, че при промяна в ситуацията, веднага ще дадат допълнителна информация.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK