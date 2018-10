Астрономи идентифицираха първата луна извън Слънчевата система, съобщиха Ройтерс и Асошийетед прес, цитирани от БТА.

Става въпрос за голямо газообразно небесно тяло с размерите на Нептун, което не напомня другите луни и орбитира около по-масивна от Юпитер газообразна планета.

Откритието е изненадващо, но не защото показва, че луни съществуват другаде – бе въпрос на време да бъде открита луна в друга звездна система. Впечатляващо е колко различна е тази луна в сравнение с известните на учените около 180 луни в Слънчевата система.

"Тя е голяма и необикновена според стандартите на Слънчевата система", заяви астрономът Дейвид Кипинг от Колумбийския университет по повод новооткритата луна, известна като екзолуна, тъй като се намира извън пределите на Слънчевата система.

Tantalizing evidence of what could be the first discovery of a moon orbiting a planet outside our solar system has been uncovered in data from the @NASAHubble & @NASAKepler telescopes. More on this moon candidate that is 8,000 light-years from Earth: https://t.co/svtn9EwygU pic.twitter.com/O4tm9AHIWb