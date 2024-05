Полицията в американския щат Ню Мексико успява да намери и спаси десетмесечно бебе, отвлечено от мъж и държано няколко дни в плен.

До развръзката се стигнало, след като миналия петък органите на реда пристигнали по сигнал в парк в град Кловис. Случайни минувачи открили телата на две жени и простреляно малко дете пред миниван и се обадили на телефон 911. И трите жертви били с огнестрелни рани, съобщават американските медии.

Двете жени били идентифицирани като 23-годишната Саманта Сиснерос и 23-годишната Тарин Алън. По-късно станало ясно, че те били спрели край парка, за да вземат поръчана храна. На местопрестъплението полицаите открили колички, бутилки и други детски принадлежности.

В хода на разследването бързо станало ясно, че неизвестният убиец е отвлякъл дъщерята на Саманта Сиснерос и била предприета мащабна полицейска операция. Простреляното малко дете било 5-годишната сестра на отвлеченото бебе.

По време на акцията били претърсвани близки езера, открита е гореща телефонна линия, а полицията разпространява снимки за изчезналото дете.

Полицията първоначално не разкрива подробности за спасяването на бебето. От брифинг пред медиите обаче става ясно, че малката Елея е държана в плен в къща в Абилин, Тексас - на около 400 километра от местопрестъплението.

Със съдействието на ФБР бил арестуван 26-годишен мъж - Алек Колинс. Според първоначалните данни американецът няма роднинска връзка с жертвите и дори не ги познавал.

Alek Isaiah Collins, 26, is accused of killing Samantha Harley Cisneros and Taryn Allen on Friday at at New Mexico park. Police said he also shot Cisneros's 5-year-old daughter and kidnapped her 10-month-old daughter Eleia Maria Torres. https://t.co/QkIaAW4GjC