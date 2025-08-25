Важен ден за зрелостниците. Днес е матурата по профилиращ предмет и по професия. Очаква се на нея да се явят над 3500 ученици.

Изпитите ще се проведат в над 400 училища в страната.

Стартът на изпита беше даден в 8.30 ч.

Зрелостниците обаче трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят лична карта и служебна бележка. Най-предпочитани за матурите са английски език, география и биология.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK