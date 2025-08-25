Нов ремонт в центъра на София започва от днес. Ще бъде обновен трамвайният релсов път при кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“. Въвежда се временна организация на движението.

Снимка: bTV

От Столична община заявиха, че ремонтът е неотложен заради техническото състояние на релсовия път. Ще има алтернативен автобусен маршрут. Обединяват се маршрутите на няколко трамвайни линии и се разкриват допълнителни спирки.

„По четирите закрити трамвайни линии, които не се движат по „Граф Игнатиев“ и бул. Христо Смирненски“ има разкрита временна автобусна линия, която е с маршрут от метростанция „Витоша“ до семинарията по маршрута на трамвайните линии. След това по „Йосиф Петров“, „Драган Цанков“, през „Гурко“, „Цар Освободител“ и „Евлоги Георгиев“ отново. По „Свети Наум“ се връща на „Джеймс Баучер“ и оттам продължава до метростанция „Витоша“. Извиняваме се за временното неудобство на гражданите, но това е наложително да се ремонтира за удобство на пътниците и най-вече за безопасност, каза инж. Асен Ценков, зам. директор „Релсов път”, Столичен електротранспорт.

По думите му ремонтът ще обезшуми преминаването на трамваите в този участък от ул. „Граф Игнатиев“.

„Максималният срок за експлоатация е около 25 години, но в кривите релсовият път се износва значително по-бързо и за това подменяме кривата. Правият участък може да работи поне още 10 години“, каза инж. Ценков.

Предвиден е ремонт и на другия коловоз, както и на оставащите две криви на бул. „Христо Смирненски“.

Ремонтните дейности ще продължат една седмица, като ще бъде подменена релсова крива с дължина 75 метра. В обединените трамвайни линии интервалът на движение се запазва.

