Американският режисьор Уди Алън ще бъде водещото име на кинофестивала на Московската градска управа, съобщиха организаторите. Четирикратният носител на „Оскар“ е обявен за главен почетен гост на Московската международна филмова седмица, която ще се проведе от 23 до 27 август.

Руски медии съобщават, че на 89-годишната холивудска звезда ще се включи онлайн, а не на живо.

Фестивалът, стартирал през 2024 г., включва прожекции, лекции и бизнес форуми. Алън е предвиден да оглави програмата „Легенди на световното кино“ в студиото на „Москино“, пише БГНЕС. Разговорът ще бъде модериран от руския режисьор Фьодор Бондарчук.

Снимка: Московска филмова седмица

„В тази лекция-среща ще има разговор за кино и живот, за избори, вдъхновение и честност в професията. Атмосферата на доверителен диалог ще позволи на публиката да се докосне до вътрешния свят на режисьора, да разбере как се раждат истории, които остават в културата десетилетия наред, и да чуе мисли, които рядко изрича публично“, се казва на сайта на фестивала.

„Уди Алън, чиито творби са се превърнали в културни ориентири и знаци на авторското кино, за първи път ще се обърне към руската публика в този формат“, се посочва още. Срещата е представена като „лекция-диалог“, в която ще бъдат засегнати теми за киното и живота, за изборите, вдъхновението и честността в професията.

Сред останалите акценти са американският актьор и майстор по бойни изкуства Марк Дакаскос и сръбският режисьор Емир Кустурица, близък до Кремъл, уточняват организаторите. Агентът на Алън не е коментирал все още.

Кустурица има дългогодишни връзки с Русия и с въоръжените ѝ сили. През 2016 г. получава руския „Орден на дружбата“ от Владимир Путин и често присъства на официални държавни прояви, включително Парада на победата на Червения площад. През 2022 г. бившият министър на отбраната Сергей Шойгу лично го кани да оглави Театъра на Руската армия, като подчертава „дългогодишното приятелство“ между двамата и ролята му „в съхраняването и развитието на най-добрите традиции на руската култура“.

Фестивалът ще постави акцент и върху международното сътрудничество и копродукции чрез панелни дискусии, презентации на проекти и кръгли маси.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK