Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание. На него ще бъде дадена зелена светлина на столичния кмет Васил Терзиев да избере нова банка.

От Столичната община обявиха спешна обществена поръчка за банка, обслужваща общинските средства.

В края на юли кметът Васил Терзиев внесе доклад за стартиране на процедура по избор на нова обслужваща банка на общината.

Предложението обаче бе спряно на заседание на комисията по финанси от общинския съветник от „Продължаваме промяната“ - Благовеста Кенарова.

Няколко дни по-късно обслужващата банка пожела едностранно да прекрати договорите си с местната власт.

