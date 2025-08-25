Вчера беше заловен шофьорът на буса, превозвал нелегално над 20 мигранти в страната, които бяха установени ден по-рано в курортното село Лозенец. Гранични полицаи хванаха 21-годишен грузински гражданин, който първоначално избяга и се укри от органите на реда.

Какво се знае за организаторите на нелегалния трафик на мигранти и има ли натиск по границите на страната ни, които не са шенгенски?

С тези въпроси се обръщаме към директора на „Гранична полиция“, Антон Златанов, в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

„Този случай прикова вниманието, защото стана на публично място, където има туристи, но това за нас е ежедневие. Случва се всеки ден и всяка нощ залавяме такива групи. Снощи, отново в близост до същото място, имаме отново заловен бус с други 24 мигранти – същата бройка, с български водач“, обясни той.

И даде повече детайли за случая от изминалата нощ:

„Снощи, пак в този район, пак 24-ма мигранти са заловени. В момента основният натиск по българо-турската граница е на изток, в районите на Малко Търново и Резово – там границите между България и Турция в големи участъци е река и в момента нивото е много ниско и влизат през реката“.

Златанов даде и притеснителна статистика – „на група от 24 човека им е нужна около минута и половина, за да прескочат с висока стълба оградата на границата“.

„Един път стъпи ли на наша територия, ние веднага установяваме нарушението на държавната граница и започваме преследване. Къде ще завърши то, зависи от редица обстоятелства, най-вече от това къде ще отидат те – дали ще се качат в автомобил, накъде ще поемат…“, каза още директорът на „Гранична полиция“.

Той разкри и част от сумите, които стоят зад нелегалния трафик:

„Когато лесно преминават мигрантите и когато за един трафикант е лесно да ги прекара, той им взима малко пари на повече хора, за да си върже сметката. Когато е трудно да преминат през територията на България, тогава цената се повишава. Тук говорим не само за българо-турската граница, обикновено договорката е да преминат през цялата страната. Цената се повиши, през 2023 г. беше между 700 и 1000 евро на мигрант, а сега зависи какви удобства получава мигрантът по време на пътуването, цената варира между 5 хиляди и 20 хиляди евро“.

И уточни – афганистанците от последните два случая са с по-нисък статус и нямат такива пари.

„Когато чуете новина за хваната група афганистанци, те винаги са голям брой, тъй като трафикантът се опитва по този начин да компенсира ниското заплащане. Снощи затова пак за 24 човека - повтаряемост има при цифрите, така ги групират“, каза Златанов.

