Силен дъжд заля улиците на румънската столица Букурещ в петък следобед, причинявайки задръствания. Метрото и централната гара бяха наводнени, както и десетки къщи, съобщава агенция Adevarul.ro.

В социалните мрежи потребители качиха снимки и видеклипове на наводнените улици. Вижда се как градският транспорт се пълни с вода.

В някои райони на Букурещ валежите са достигнали рекордни нива. Дъждът парализира движението на много места в града, превръщайки улиците в реки.

В столицата на Румъния бе обявен оранжев код за силни валежи в петък. Около половината от страната е била засегната от дъждовете.

Bucharest, Colentina - Dna Ghica intersection aftet a 'bit' of rain ! Good thing i know how to swim :) pic.twitter.com/umvQTvcGNt