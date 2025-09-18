Стенописи върху студентските общежития в "Студентски град" в София. Такава изненада очаква младежите, за които академичната година започва след броени дни.

Инициативата "Кръговрата на познанието" цели да върне облика на квартала с най-много млади хора в столицата.

Руса, красива жена, с книга в ръка. Така първият стенопис "Прозорец на знанието" посреща живеещите в „Студентски град“.

„Тази жена символизира връзката между вън и вътре, затова е на парапета на прозорец. Все едно между два свята, както е материалният и духовният свят. Нейната позиция символизира сигурност, увереност, спокойствие, стабилност, в много блага позиция тя разгръща себе си“, разказа художникът Светлозар Янков.

Общежитието е заобиколено от заведения за забавление на студентите, но в квартала вече има ново настроение за младите хора.

Така вече стенописът е новият символ на улица „8 декември“.

Картината "Между страниците" е дебютът на талантлива студентка. С четка в ръка тя слага книгата в центъра на изкуството си.

„Основен изграждащ елемент е книгата. На свой ред тя е посредник между поколенията за предаване на знания“, разказва художничката Венета Маринова.

На 6-етажната стена Венета влага и нещо от себе си.

И след дни усилена работа стенописът е вече готов. Промяна в градската културна среда – такива са надеждите за бъдещето в квартала.

Творците имат мисия и послание – да напомнят, че „Студентски град“ е възникнал именно, за да поощрява образованието и подема на обществото.

