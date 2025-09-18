Въвеждат нови електронни винетки със срок 24 часа. Това стана ясно вчера след решение на Министерския съвет.

Тя ще влезе в продажба от 3 февруари 2026 г., а цената ще бъде 4,09 евро – или около 8 лева, каза доц. Георги Балабанов, експерт в Националното тол управление.

Винетката е за автомобили до 3 тона и половина. Ще е валидна 24 часа и ще се купува като останалите стикери.

Ще се активира до 5 минути от купуването и ще може отложено да бъде активирана до 30 дни.

До дни предложението ще влезе в тарифата за пътно таксуване, която се приема с постановление на Министерския съвет.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK