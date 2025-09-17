У рубриката „Търсим отговорите“ Мария Савкова търси отговора на въпроса как се роди бебе от ембрион, замразен преди 30 години. Историята за раждането на Тедиъс в разгара на лятото обиколи световните агенции.

Възхитително е човек да си представи колко далеч е стигнала науката. Задаваш си въпроса дали това е първа стъпка към замразяването на хора един ден. Родителите на Тедиъс, както и неговата генетична майка, са подложени на огромен медиен интерес и заявки за интервюта. Те избират внимателно участията си, а именно bTV е сред техния списък с медии, на които да се доврят и да разкажат историята си.

Родителите му са млади хора, които от 6-7 години се борят за дете и са обмисляли осиновяване на дете, но разбират за възможността за осиновяване на ембрион. Генетичната майка на ембриона пък е пазила генетичния си материал над 30 години. Цели три десетилетия тя не спира да мечтае да ги износи и да има още деца, но това не се случва. Люшка се между надеждата и отчаянието, защото тя е християнка и не желае да го унищожи.

Етичните съображения се повдигат от религиозните организации. За църквата ембрионите са човешки същества и унищожението им е недопустимо. Често при лечението на безплодие обаче се създават повече ембриони. Постига се бременност с някой от тях. Настъпва промяна в обстоятелствата на семействата и ембрионите остават на съхранение. Както стана ясно – дори над 30 години. И ето тук идва екипът от специалисти, които счупиха рекорда. Те са инвитро клиника в Съединените щати, които споделят християнските ценности и се стремят да дадат шанс за живот на всеки ембрион. Затова приемат и много стари ембриони, които никоя друга клиника не приема. Медицинските пробиви не идват изневиделица. Те идват стъпка по стъпка. Сегашният рекорд подобрява стария рекорд с няколко месеца.

Любопитно е, че ембриологът, т.е. специалистът, който работи в лабораторията, е с български корени - Сара Аткинсън. Прадядо ѝ се е казвал Георги Иванов и е емигрант от Банско. На бележка семейството пази информация за него. Преди няколко години Сара идва на посещение в България, посещават Видин. Още пазят спомена за вкуса на баницата, която са правили у нас.

Снимка: bTV

Историята на Тедиъс е достойна за сценарий за научно-фантастичен филм. Животът му започва преди 31 години в Съединените щати. Създаден е през 1994 г. и е почти връстник на родителите си. Но е роден преди по-малко от два месеца - на 26 юли. Прекарва 11 404 дни замразен на -196 градуса по Целзий преди да сбъдне мечтата на Линдзи и Тим да станат родители. Така се превръща в най-дълго замразения ембрион, превърнал се в бебе.



„Имах възможност да се прибера вкъщи и да почина, а Тим се грижеше за мен и Тедиъс. Вече съм по-добре и съм на крака“ каза Линдзи Пиърс, майката на Тедиъс. „Нашата култура, тук в Съединените щати, е такава, че хората си казват: „Оооо, връщам се веднага на работа. Така се прави. Ние казахме: „Не, имаме нужда от почивка. Имаме нужда да спрем, имаме нужда да забавим темпото, имаме нужда от време“. Това казахме и на медиите. Казахме им: „Трябват ни седмица-две, дайте ни малко време да бъдем семейство“, добави Тим Пиърс, бащата на Тедиъс.



С раждането на Тедиъс се сбъдва още една, 30-годишна, съкровена мечта – тази на Линда Арчерд да даде шанс за живот на ембрионите си. През 1994 година се подлага на инвитро процедура. Един от ембрионите е върнат в маточната кухина на майката при процедура, наречена трансфер. Линда забременява и ражда дъщеря. Останалите три ембриона, сред които и Тедиъс, били замразени с надеждата да им даде шанс за живот след време. Но семейството се развежда и ембрионите остават замразени три десетилетия. Линда никога не спира да мечтае, че един ден ще има още едно бебе.

Снимка: bTV

„Едва ли имаше ден, в който да не мисля за тях. Наричах ги трите ми малки надежди. Не спирах да се надявам, че нещо ще се случи. Беше емоционално, беше болезнено, беше много тежък период дълги години. Не исках да се отказвам от надеждата. Господ ми казваше: „Чакай, не се отказвай“, поясни Линда Арчерд, собственик на ембрионите.



Линда плаща хиляди долари за съхранение на ембрионите всяка година. Времето минава и тя осъзнава, че заради напредване на възрастта, вече не би могла да износи бебетата. Опциите, които ѝ предлагат от инвитро клиниката са три - да ги унищожи, да ги предаде за научни изследвания или да ги предостави за анонимно осиновяване. Но Линда не избира нито един от вариантите.

„Наистина исках да съм част от живота на това бебе. Това беше много важно за мен и основната причина да съхранявам ембрионите толкова дълго“, допълни жената.

Снимка: bTV

Така Линда попада на програмата "Snowflakes" (б.р. "снежинки"). Тя е част от организацията за съдействие при осиновяване Nightlight Christian Adoptions и дава възможност на пациентите да изберат на кое семейство да дарят замразените си ембриони.

„Не е необичайно семейство да се свърже с нас, да осъзнаят, че не са готови и след година да се свържат отново с нас, и отново да осъзнаят, че не са готови. И, може би, от третия път се решават и правят план за осиновяване на ембрионите“, каза Бет Бътън, изп. директор на програмата "Snowflakes", Nightlight Christian Adoptions.



Организацията споделя християнските ценности и вярва, че всеки ембрион заслужава шанс за живот. Затова приемат дори много стари ембриони и се опитват да им намерят семейство. Няма официална статистика за броя на ембрионите на съхранение в инвитро клиники, но се предполага, че само в Съединените щати те са поне милион и половина. Линда получава списък с документи, които трябва да представи. Събирането им е трудно, защото са минали цели 30 години.



„Трябваше да издиря доктора ми от преди 30 години, защото досието ми беше останало при него. Не беше дигитално, беше написано на ръка. Положих големи усилия, за да ги събера. И беше останал един единствен документ, който докторът не можеше да открие. В един момент агенцията каза: „Това са изискванията, трябва да го намерите. Най-накрая докторът го намери, изпълних всички изисквания и успях да започна процедурата по осиновяване“, обясни Линда.

Снимка: bTV

Линда държи осиновителите да бъдат християнско семейство, със сключен брак. Минават 4 години преди агенцията да се свърже с Линда и да ѝ съобщи, че има съвпадение със семейство Пиърс.



„Велико е! Обичаме го! Това е нашата сбъдната мечта! Свързаха ни със семейството и получихме ембриона на Тедиъс за трансфер. Знаехме, че е от 1994 г. И си казахме – Уникално! Не знаехме, че е било възможно тогава“, посочи Линдзи.



„Казах на семейство Пиърс, че сега всичко ми изглежда, че е имало смисъл. Всички тези години, молитвите и сълзите, несигурността и чуденето какво да правя“, разказа Линда Арчерд.



Ембрионът е изпратен в инвитро клиниката Rejoice Fertility. Това е една от малкото клиники, които приемат толкова стари ембриони. Ръководител е специалистът по асистирана репродукция д-р Джон Дейвид Гордън, който също изповядва християнските ценности.

Снимка: bTV





„Знаем, че много от ембрионите, които са замразени от толкова отдавна може би няма да оцелеят, може би, не са жизнеспособни. Но никога не знаеш преди да опиташ. И вярвам, че благодарение на новите технологии, процентът на жизнеспособните ембриони е много по-висок“, каза д-р Джон Дейвид Гордън, специалист по асистирана репродукция, Rejoice Fertility.

Д-р Гордън е работил в екип с ембриологът Сара Аткинсън, която е с български корени. Прадядо ѝ, Георги Иванов, е емигрант от Банско. „Ембрионите на семейство Пиърс бяха замразени във флакон. В днешно време се замразяват в така нареченото устройство за витрификация. Ембрионът се замразява на върха на това устройство. А ембрионите на семейство Пиърс бяха замразени във флакон, поставени в много по-голямо количество вещество“, каза Сара Аткинсън, ембриолог в Rejoice Fertility.

Ембрионите са замразени на втория ден след оплождането. И трите оцеляват при размразяването. Поставени са в подходяща среда за още 4 дни, докато достигнат стадия бластоцист. Единият спира развитието си. С другите два се извършва трансфер на Линдзи.



„Не подозирахме, че ще поставим световен рекорд! Ние просто искахме да имаме бебе!“, каза Линдзи. „Ние не знаехме това, докато не се върнахме в клиниката и там ни казаха: „Знаете ли какво? На път сте да счупите световния рекорд!“, допълни мъжът ѝ.



Инвитро клиниката Rejoice Fertility не чупи рекорд за първи път. Д-р Гордън поставя 3 рекорда, 2 от които в екип с ембриоложката от български произход Сара Аткинсън. Предишният е от 2022г, когато се раждат близнаци замразени от почти години.



„Не се опитваме да чупим рекорди. Ние се опитваме да даваме шанс на ембрионите. И чупенето на рекорди идва като резултат от усилията ни.

Повечето инвитро клиники отказват да приемат толкова стари ембриони заради различните технологии, които са се използвали. Днешните специалисти нямат достатъчно опит със старите методи, а лабораториите често не разполагат с необходимата апаратура“, посочи д-р Джон Дейвид Гордън.



„Понякога отваряме транспортния контейнер и сме: „Ка-кво е то-ва! Понякога сме като детективи, които трябва да разузнат как да извадят ембрионите безопасно. Но за щастие, да чукам на дърво, винаги сме успявали да извадим ембрионите и да не се плашим да опитваме. Ние сме едни от най-опитните в света и приемаме ембриони, които никой друг не би приел“, каза Сара Аткинсън, ембриолог.

От организацията за осиновяване на ембриони Snowflakes обясняват, че често се явяват пречки при осиновяването на стари ембриони и щастливата история на Тедиъс е по-скоро късмет. Затова е хубаво пациентите да вземат по-бързо решение какво да правят с ембрионите си.



„Умопомрачително е. Да осъзнаеш, че когато сме били малки, той е бил създаден. И сложен в резерва. За да ни изчака да пораснем и… после: „Ето, това е вашето бебе. Знам, че ще е сложно да се опитаме да му го обясним, когато започне да разбира. Но ние бихме искали да знае как е създаден, откъде е дошъл, всичко това. И всяка информация като – ти счупи световен рекорд“, каза майката. „И даже те даваха по телевизията в България! Знаеш ли къде е България? Ей, сега ще ти я покажа на картата“, добави бащата.



На въпрос, на какво искат да научат Тедиъс, те отговориха: „Предполагам, да бъде себе си, защото той вече е! Той вече направи толкова много велики неща. Да бъде себе си. Да обмисля всичко, което му се казва, да си задава въпроси. Винаги да задава въпроси. Това искам да го научим – да задава въпроси. Искам той да знае, че беше толкова искан и че които го очакват. Защото беше замразен за толкова дълго, справи се прекрасно и сега е тук с нас“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK