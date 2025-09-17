Младежът, стрелял с газов пистолет в Спортното училище „Стефан Караджа“ в Хасково, се е сдобил с оръжието от свои роднини. Вчера той беше задържан. Освен него арестувано е и пълнолетно лице, което е предоставило газовия пистолет на младежа, казаха от ОДМВР-Хасково.

16-годишният тийнейджър е футболист и вчера е влязъл в училището с газов пистолет. Изстрелът е произведен след третия час през прозореца на класната стая, където е имало и други ученици.

Снимка: bTV

„През голямото междучасие децата излизат и една от ученичките дойде при мен и ми каза „г-жо, Альоша има пистолет“. Веднага буквално го хванах за ръката и го заведох при охраната. След като колегата го обискира, намерихме пистолета на дъното на раницата и веднага го прибрахме. Искам да попитам какви са тези родители, които пускат децата си на училище с оръжие“, разказа Силвия Тенчев, директор на учебното заведение.

По думите ѝ младежът отричал, че носи пистолет и не е дал никакво обяснение.

„Някои казват, че е имало изстрел, други – че нищо не са видели. Различни показания, просто беше голямо междучасие. Ние всички сме тук, никой не е чул. След като охраната му взе пистолета, той отиде да закусва като всички други и се върна в училище“, каза тя.

Снимка: bTV

Ръководството няма право да обискира учениците на влизане в училище, но след този случай ще настояват за поставянето на металдетектори на входа на сградата.

Прокуратурата е образувала досъдебно производство за хулиганство. Деветокласникът е неосъждан. Наказанието, което се предвижда е лишаване от свобода до 2 години или пробация и обществено порицание.

Снимка: bTV

„Разследването е в ранен етап. Ще се запознаем със събраните доказателства. Предстои повдигане на обвинение, привличане в качеството на обвиняем на непълнолетния и прецизиране каква адекватна мярка за неотклонение следва да бъде взета“, каза наблюдаващият прокурор Зорница Проданова.

Тепърва ще се изяснява и как точно тийнейджърът се е сдобил с оръжието.

„Безспорно е установено, че пълнолетното лице е взело оръжието без знанието на своя баща, на чието име законно е регистриран газовият пистолет и го е предоставил на непълнолетния. Непълнолетното лице разказва, че е извършил деянието, тъй като искал да покаже на съучениците си, че има пистолет. През отворения прозорец е произвел изстрел в безопасна посока – нагоре към небето“, каза Комисар Мирослав Христов, директор на ОДМВР-Хасково.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK