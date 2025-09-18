„Има още много входове и тунели за достъп до парламента, това са символични акции, които искат да окажат натиск, но защо върху парламента, след като обвиняват съда. Поставянето на колене на българския съд не е най-доброто, което може да се направи в държава, в която липсва справедливост“, заяви Диана Дамянова, PR експерт.
„Живеем с чувството, че полицията, прокуратурата и съда се занимават с политика, което ние не искаме“, посочи Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката.
„Битката е за реалността. Опозицията иска да каже, че има системно използване на институциите срещу тях. ГЕРБ и ДПС казват, че няма проблем с хора, които са в ареста по политически причини“ , коментира доц. Даниел Смилов, политолог.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK