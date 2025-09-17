Президентът Румен Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това съобщи държавният глава на брифинг пред журналисти.

Вече съм отговорил писмено с „не“. Процедурата е приключена, каза Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали ще отговори официално на премиера с отказ да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС.

Той коментира и петия вот на недоверие към правителството.

„Партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляващата коалиция. Тя обслужва, както всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление“, каза Радев.

На въпрос за коя партия говори, президентът отговори, че е видно за всички, че това е партията на Новото начало.

„Прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие нямат да минат поради една основна причина – фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство и тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента, а българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте“, коментира Румен Радев.

Държавният глава отговори и на коментара на Бойко Борисов, че цели „да подплаши инвеститорите“ от „Райнметал“, като подаде сигнал, свързан със злоупотреби във ВМЗ-Сопот.

„Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България и го убедих да инвестира тук. Наистина България предлага прекрасни възможности за инвестиция, друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук вече отговорността е изцяло на изпълнителната власт, така че нямам никакви намерения да развалям нищо. Но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, за нередности, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм го правил“, каза той.

