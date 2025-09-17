Мнозинството към кабинета „Желязков“ не е стабилно от самото начало. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание. Той определи като „безотговорност“ вотът на недоверие към правителството.

„Представете си, че падне кабинетът и влизаме да правим бюджет, който да ни гарантира влизането в еврозоната – как ще се покрие 3-процентовия дефицит? Някой дава ли сметка? Безотговорност! Качиха се на руското влакче срещу еврото“, допълни той.

Според него дефицитът може да стигне 10%, ако правителството падне. По думите му мотивите към вота са неоснователни.

Относно твърденията, изтекли в публичното пространство за злоупотреби във ВМЗ-Сопот, Борисов каза: „От 5 години ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментирам какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите да го гледат“.

По думите му това е опит да не се случи инвестицията на оръжейния концерн „Райнметал“ в България.

„Той (б.р. Румен Радев) не се държи като президент, а като партиен лидер. Иска да не стане, да подплаши инвеститорите. Предполагам това е целта. Да видим. Аз бих коментирал за „Боташ“. Докато всички бяха на почивка, ние загубихме още 50 милиона. Най-големият инвеститор в турската държава са българите“, коментира Борисов.

