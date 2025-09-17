Властта се изправя пред пети вот на недоверие. В сряда са дебатите по искането за сваляне на кабинета на Росен Желязков заради провал в сектор "Правосъдие и вътрешен ред".
Искането е внесено от "Продължаваме промяната - Демократична България", подкрепено с подписите на АПС и МЕЧ.
Различното при този вот е, че се очаква цялата парламентарна опозиция да го подкрепи. Предишните четири пъти винаги имаше формация от опозицията, която не участваше в гласуването.
Математиката показва, че цялата опозиция има общо 105 гласа при необходими 121, за да падне кабинетът.
Очаква се гласуването на вота на недоверие да бъде в четвъртък.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK