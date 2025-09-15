Започва важна политическа седмица. Пети вот на недоверие ще влезе за гласуване в пленарната зала след броени дни.

Той е по тема правосъдие и вътрешен ред. Вносители са ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Подкрепа се очаква и от „Възраждане“ и „Величие“.

Общо партиите, обявили се за опозиционни, имат 105 гласа.

За да свали един вот на недоверие правителство, са необходими най-малко 121 гласа „за“.

По информация на bTV вотът ще бъде обсъден в сряда и гласуван 24 часа след края на дебатите в четвъртък.

