Продължава политическото напрежение преди вот на недоверие №5 да влезе за дебат в пленарната зала. Според премиера Росен Желязков няма заявки подкрепата на мнозинството да намалява.

„Ние се отнасяме сериозно към вота, по никакъв начин не подценяваме аргументите, защото това е част от политическия дебат, но същевременно считаме, че парламентарната демокрация е базирана на това дали един кабинет има мнозинство. Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителя и подкрепящите партии в правителството, това правителство ще продължава да работи. То е сериозен тест затова, че пътят на България към Европа се подкрепя и от партии в дясно, от партии в ляво“, обясни Желязков.



„Мотивите за вота на недоверие са нови, вероятно управляващите не са ги чели“ – така от опозицията отговориха на властта, след като вчера премиерът видя във внесения вот противоречие с Конституцията.

„Какво предлагат, да се прегърнат с „Възраждане“? „Възраждане“ протестират срещу европейският ни път. Тяхното е лицемерие и незаинтересованост какво ще стане на президентските избори, нямат план. Техният план е да разрушат, без план какво да се гради. На протест отидат и се сбият по между си. На сватба или кръщене да отидат – ще се сбият. Не могат да изкарат заедно. Какво правителство ще съградят?“



От ПП-ДБ коментираха и предупреждението, че новата атака ще се отрази на президентските избори. „Няма как Борисов и Пеевски да си имат кандидат-президент, а ние да го подкрепим – това е невъзможно. Борисов обаче ще има възможност да подкрепи нашия президент тогава, ако реши, че има достатъчно смелост да пусне ръката на Делян Пеевски“, коментира Ивайло Мирчев, депутат от ПП-ДБ.

Очаква се дебатите по новия вот на недоверие да са в сряда, 17 септември.

