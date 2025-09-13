Това управление може да е трудно, но то няма алтернатива. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров, който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, дадоха старт на проект за саниране на жилищна сграда в град Шумен по програма за енергийна ефективност.

Двамата отговаряха на журналистически въпроси по внесения на 12 септември вот на недоверие към правителството с министър-председател Росен Желязков на тема „Правосъдие и вътрешна сигурност“.

„Предсрочни парламентарни избори означават липса на бюджетна процедура, липса на средства по инвестиционните програми на общините и в крайна сметка, абсолютна несигурност и бездействие от страна на държавата. Този вот не предлага никакви реални алтернативи“, заяви Зафиров.

По думите му е много важен балансът. „От едната страна е правителството, което работи - властта, която генерира средства, полага усилия тези средства да стигнат до хората и от другата страна стои една слаба, абсолютно неефективна опозиция, която не предлага никаква алтернатива, освен крещене и всячески опити да се дестабилизира обстановката“, коментира вицепремиерът.

Регионалният министър Иван Иванов отбеляза, че най-сериозният инструмент, с който опозицията разполага, а именно вотовете на недоверие, се е превърнал в „дъвка на опозицията“.

Очаква се в Шумен да бъдат санирани общо 20 многофамилни сгради и пет сгради на Община Шумен за над 35 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост.

