Нашите политически опоненти казват, че МВР се провали тази година в усилията си за справянето с пожарите. Аз си мисля, че ние и нашите политически опоненти живеем в паралелни реалности, паралелни вселени.

Това каза премиерът Росен Желязков по време на честването на професионалния празник на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), цитиран от БТА.

Премиерът Желязков коментира внесеното днес искане за гласуване на вот на недоверие към правителството в деловодството на парламента.

„Ние твърдим, че МВР и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и всички призвани да се включат в борбата с пожарите, показаха и на европейските ни партньори и нашите съседи умението, координацията и усилията за справяне с това предизвикателство“, каза Желязков.

По думите на премиера, страната ни се намира в началото на горещ политически сезон, в който политическите „пожари“ се разпалват.

„Ще браним от всякакво посегателство вашия труд, умения, експертиза и чест“, каза още премиерът.

