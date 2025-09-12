Петият вот на недоверие е готов, темата е „Правосъдие и вътрешен ред“

Петият вот на недоверие е готов, със събрани подписи и подкрепа, обявиха от ПП-ДБ.

„Подписите са събрани, от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, а кой ще ни подкрепи, ще видим в зала. Темата е правосъдие и вътрешен ред“, каза Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

„Очаквам да е първият вот, подкрепен от цялата опозиция. Защото е със съществени мотиви“, смята Радостин Василев от МЕЧ.

„Възраждане“ и „Величие“ не са се подписвали, но ще подкрепят вота в зала, стана ясно от изявленията им в кулоарите.

„Ще подкрепим всеки вот на недоверие ще участваме в дебата, ще влезем в зала и ще гласуваме“, каза Ангел Славчев от „Възраждане“.

„На 100 процента всеки вот на недоверие е добре дошъл за действията на това престъпно правителство“, категоричен беше Ивелин Михайлов от „Величие“.

За момента няма коментар от управляващите.

Дебатите по вота трябва да се състоят в седемдневен срок. Досегашните вотове бяха по теми корупция, екология, фискална и външна политика.

Общо опозицията има 105 гласа.

