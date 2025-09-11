Напрежение в редиците на опозицията в Народното събрание, няма разбирателство между парламентарните групи чий вот на недоверие ще се подкрепи.

Възраждане поискаха 5 гласа от „Продължаваме промяната-Демократична България“, МЕЧ и Алианс за права и свободи за вота си, свързан с безводието и обещаха да дадат своите гласове за техния вот – за „завладяната държава“.

Той припомни, че вотът на "Възраждане" беше подготвен през юли и допълни, че има положени 43 подписа и са им необходими още пет, за да го внесат. Костадинов отбеляза, че очакват отговор днес до края на деня дали ще получат необходимите подписи.

ПП-ДБ отказаха.

Ще внесем вот на недоверие през следващите дни, подписите ще бъдат на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Той допълни, че няма подписи от „Възраждане“ и който иска, може да подкрепи вота в зала. Безводието и пораждащата го корупция са част от завладяната държава, което е част от нашия вот на недоверие, каза още Мирчев.

