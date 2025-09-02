Ивайло Мирчев: Внасяме вот на недоверие за „завладяната държава“

Ще внесем вот на недоверие за „завладяната държава“. Това заяви в „Лице в лице“ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той беше категоричен, че мотивите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ вече са написани. По думите му институциите са „пленени“ и зависими от олигархията, давайки пример с избора на шефове за регулаторите и ДАНС.

„Във вота на недоверие ние ще използваме доста примери и факти. Неща, които са установени. Връзката между правителството и прокуратурата е една и тя фигурата на истинския премиер – лидерът на ДПС – Ново начало“, коментира Мирчев.

Депутатът заяви, че кандидатът за шеф на звеното Деньо Денев е „компрометирана фигура“. Според него не може „правителството да хвърли една кандидатура на президента и той като селски кмет да подписва“. Според него в парламента трябва да се състои изслушване на предложените от кабинета кандидати.

„В ДАНС е необходима тотална реформа и отстраняване на хората, които обслужват определени политически интереси. В момента професионално начало там няма. В ДАНС има ясна йерархия, която е политически подчинена на ДПС – Ново Начало. Те дърпан конците там от поне 2 г.“, допълни той.

Депутатът коментира и инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в България. По думите му проблемът е, че според ЕК – българските власти са им казали, че има руска намеса, докато у нас официално се отрича връзка на Кремъл с инцидента.

„Нашите власти казват, че дори не трябва да има разследване, как не трябва да има, като е замесен висш европейски политик и става въпрос за национална сигурност. Събрахме в офиса на ‚Да, България специалисти, за да анализираме точно самата ситуация. Най-вероятно няма място за сериозни притеснения, но е факт, че загуба на GPS сигнал има на много места, откакто започна войната в Украйна“, коментира Мирчев.

По думите му подобно заглушаване може да се осъществи от района на летището, което буди притеснение. Той допълни, че по казуса ще разисква в парламента, като вече създадена временна комисия.

„Странно е, че българските власти пред ЕК казват едно, а след това съвсем различна позиция на премиера и вътрешния министър – само няколко часа по-късно. Притеснителното е, че може би, ще се окаже, че властта не знае какво се случва в страната“, допълни той.

Мирчев коментира, че не се полагат достатъчни усилия за сигурността в България, а работата на службите не е на необходимото ниво. По отношение на твърденията му, че в ДАНС ще има масова чистка, той посочи: „ Това е процес, който започна доста отдавна. Отстранен е шефът на Човешки ресурси и направен списък с около 400 души, които са в пенсионна възраст и трябва да бъдат пенсионирани. Спряна е работа по руските разработки“.

Мирчев сравни разследването по случая „Паскал“ с лоша театрална поставка, в която никой не вярва. Той беше категоричен, че съдебната система се концентрира върху политици от опозицията. Той напомни, че утре партията му организира протест пред Съдебната палата от 18 ч.

