Ивайло Мирчев: Внасяме вот на недоверие за „завладяната държава“

Депутатът заяви, че кандидатът за шеф на ДАНС Деньо Денев е „компрометирана фигура“

Снимка: bTV
17:59 ч. 02.09.2025 г.

Ще внесем вот на недоверие за „завладяната държава“. Това заяви в „Лице в лице“ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той беше категоричен, че мотивите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ вече са написани. По думите му институциите са „пленени“ и зависими от олигархията, давайки пример с избора на шефове за регулаторите и ДАНС.

„Във вота на недоверие ние ще използваме доста примери и факти. Неща, които са установени. Връзката между правителството и прокуратурата е една и тя фигурата на истинския премиер – лидерът на ДПС – Ново начало“, коментира Мирчев.

Депутатът заяви, че кандидатът за шеф на звеното Деньо Денев е „компрометирана фигура“. Според него не може „правителството да хвърли една кандидатура на президента и той като селски кмет да подписва“. Според него в парламента трябва да се състои изслушване на предложените от кабинета кандидати.

Правителството е изпратило на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като шеф на ДАНС

„В ДАНС е необходима тотална реформа и отстраняване на хората, които обслужват определени политически интереси. В момента професионално начало там няма. В ДАНС има ясна йерархия, която е политически подчинена на ДПС – Ново Начало. Те дърпан конците там от поне 2 г.“, допълни той.

Депутатът коментира и инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в България. По думите му проблемът е, че според ЕК – българските власти са им казали, че има руска намеса, докато у нас официално се отрича връзка на Кремъл с инцидента.

„Нашите власти казват, че дори не трябва да има разследване, как не трябва да има, като е замесен висш европейски политик и става въпрос за национална сигурност. Събрахме в офиса на ‚Да, България специалисти, за да анализираме точно самата ситуация. Най-вероятно няма място за сериозни притеснения, но е факт, че загуба на GPS сигнал има на много места, откакто започна войната в Украйна“, коментира Мирчев.

Инцидентът с Урсула фон дер Лайен: Министерски съвет потвърди за проблем с GPS сигнала

По думите му подобно заглушаване може да се осъществи от района на летището, което буди притеснение. Той допълни, че по казуса ще разисква в парламента, като вече създадена временна комисия.     

„Странно е, че българските власти пред ЕК казват едно, а след това съвсем различна позиция на премиера и вътрешния министър – само няколко часа по-късно. Притеснителното е, че може би, ще се окаже, че властта не знае какво се случва в страната“, допълни той.

Инцидентът с Урсула фон дер Лайен: Министерски съвет потвърди за проблем с GPS сигнала

Мирчев коментира, че не се полагат достатъчни усилия за сигурността в България, а работата на службите не е на необходимото ниво. По отношение на твърденията му, че в ДАНС ще има масова чистка, той посочи: „ Това е процес, който започна доста отдавна. Отстранен е шефът на Човешки ресурси и направен списък с около 400 души, които са в пенсионна възраст и трябва да бъдат пенсионирани. Спряна е работа по руските разработки“.

Мирчев сравни разследването по случая „Паскал“ с лоша театрална поставка, в която никой не вярва. Той беше категоричен, че съдебната система се концентрира върху политици от опозицията. Той напомни, че утре партията му организира протест пред Съдебната палата от 18 ч.

Целия разговор вижте във видеото!

