Властта с отговор на опозицията след внесения вот на недоверие. Премиерът Росен Желязков изрази съмнение дали той трябва да бъде подложен на обсъждане, тъй като съдържа вече обсъдени теми на вотове.



По време на Младежка академия на младежи ГЕРБ в Кюстендил, премиерът заяви, че правителството е стабилно, а партиите, които го подкрепят имат доверие помежду си.

Снимка: bTV

И коментира, че разглеждането на петия вот на недоверие ще е в противоречие с Конституцията.



„Той преповтаря до голяма степен вече случили се вотове и тук стои въпросът, ще бъде ли допуснато разглеждането в противоречие с Конституцията на въпроси, които вече са разгледани. В самия си корпус представлява сбор от случаи, които вече познавате. Това е Алманах на всички проблеми, които в момента занимават съдебната ни система. Случаите във Варна, случаят в Русе - те са в съдебна, или в досъдебна фаза“, каза Росен Желязков.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че ПП-ДБ имат нови съдружници, но е изненадан от присъствието на АПС сред тях и предупреди.

„Не мога да разбера АПС, всички ме упрекват, че не позволявам на ГЕРБ да гласува имунитетите. Те дават ли си сметка, че когато излязат да говорят срещу правителството, мога да се събудя с друг акъл?“, каза Бойко Борисов.

Според Борисов по-нататъшни разговори за обща кандидатура за президентските избори са изчерпани след този вот.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK